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ESPN: Артур согласился провести переговоры с «Ювентусом»

25 июня 2020, 10:58
Артур. Фото juvefc.com.
Артур. Фото juvefc.com.
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Полузащитник «Барселоны» Артур уже согласен рассмотреть предложение «Ювентуса», сообщает ESPN Brazil. Ранее была информация, что бразилец отказывается от перехода и хочет остаться в «Барсе». Стороны обсуждают его обмен на Миралема Пьянича.

По данным источника, переговоры о сделке серьезно продвинулись. В «Ювентусе» убеждены, что смогут получить согласие игрока, и переход будет оформлен. Главный тренер «Юве» Маурицио Сарри считает, что футболист идеально подойдет его команде.

23-летний Артур в текущем сезоне провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

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