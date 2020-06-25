ESPN: Артур согласился провести переговоры с «Ювентусом»

Полузащитник «Барселоны» Артур уже согласен рассмотреть предложение «Ювентуса», сообщает ESPN Brazil. Ранее была информация, что бразилец отказывается от перехода и хочет остаться в «Барсе». Стороны обсуждают его обмен на Миралема Пьянича.

По данным источника, переговоры о сделке серьезно продвинулись. В «Ювентусе» убеждены, что смогут получить согласие игрока, и переход будет оформлен. Главный тренер «Юве» Маурицио Сарри считает, что футболист идеально подойдет его команде.

23-летний Артур в текущем сезоне провел 27 матчей за «Барселону» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.