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«Эспаньол» хочет сохранить китайца У Лэя, им интересуются клубы АПЛ

19:28
У Лэй. Фото Mundo Deportivo.
У Лэй. Фото Mundo Deportivo.
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В «Эспаньоле» хотели бы, чтобы китайский форвард У Лэй остался в команде, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, футболистом также интересуются клубы английской премьер-лиги. Их привлекает не только сам игрок, но и возможность увеличить свою популярность на китайском рынке. Сам нападающий готов отработать контракт, который истекает 31 декабря 2020 года. Также у клуба есть опция продления контракта на год, и стороны могут использовать ее.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 38 матчей за «Эспаньол» и забил семь мячей при одной голевой передаче. Каталонский клуб занимает последнее, 20-е место в ла лиге, имея в активе 20 очков в 27 играх.

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