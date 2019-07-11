Эрнани прибыл в Италию для подписания контракта с "Пармой". Фото

Полузащитник "Зенита" Эрнани близок к переходу в "Парму", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. 25-летний бразилец прибыл в Италию для медосмотра, на данный момент клубы согласовывают детали сделки.

Ранее сообщалось, что "Парма" арендует Эрнани на один сезон за 1 миллион евро с правом последующим правом выкупа футболиста.

Эрнани перешел в "Зенит" в 2016 году за 8 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В сезоне-2017/18 году бразильца арендовал французский "Сент-Этьен".

В прошлом сезоне в составе питерского клуба Эрнани провел 14 матчей в чемпионате России, забив один мяч. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро. Контракт футболиста с "Зенитом" будет действовать до 30 июня 2021 года.

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