Эриксен в ближайшие дни станет игроком «Интера»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в ближайшие дни перейдет в «Интер», сообщил в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Стороны договорились, дело только в том, когда будет сделка оформлена официально.

В текущем сезоне Эриксен провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Контракт 27-летнего датчанина со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.