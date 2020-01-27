Эриксен прошел медобследование в «Интере»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прошел медицинское обследование в «Интере», сообщает Football Italia. Возле медицинского центра его поприветствовало около 50 фанатов клуба.

Датчанин прилетел в Милан сегодня утром.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Эриксена за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс». Из этого клуба датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.

27-летний полузащитник с зарплатой 10 миллионов евро в год станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков серии А после Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 передачи во всех турнирах.