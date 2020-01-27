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Эриксен приехал в Милан для подписания контракта с «Интером»

18:03
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Милан. Хавбек сборной Дании в ближайшее время подпишет контракт с «Интером».

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер Эриксена за 20 миллионов евро. 2 миллиона из этой суммы получит «Аякс». Из этого клуба датчанин и перебрался в Лондон в 2013 году.

27-летний полузащитник с зарплатой 10 миллионов евро в год станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков серии А после Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 28 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 передачи во всех турнирах.

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