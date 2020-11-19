Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Эриксен отказался переходить в «Арсенал»

12:09
Теги:

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен отказался переходить в «Арсенал», сообщает FCInterNews.it.

По данным источника, «канониры» были не против вернуть в АПЛ 28-летнего датчанина, но тот категорически отказался от трансфера с уважения к «Тоттенхэму». Ранее в СМИ была информация, что хавбека могут обменять на Гранита Джаку.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир