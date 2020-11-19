Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен отказался переходить в «Арсенал», сообщает FCInterNews.it.

По данным источника, «канониры» были не против вернуть в АПЛ 28-летнего датчанина, но тот категорически отказался от трансфера с уважения к «Тоттенхэму». Ранее в СМИ была информация, что хавбека могут обменять на Гранита Джаку.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.