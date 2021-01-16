Эриксен надеется вернуться в Англию

Агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена ведет поиски новой команды для игрока. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» хотел бы вернуть 28-летнего датчанина, но зарплата 7,5 миллиона евро является проблемой для «шпор». Сам футболист желает вернуться в АПЛ.

The agent of Eriksen is now working to find a solution. ??



Re Tottenham: Mourinho would like to have him back at Spurs on loan, but his salary [€ 7,5m/season after taxes] is the main issue — no advanced talks yet with #thfc. Eriksen hopes to come back in Premier League. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2021

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 14 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.