Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Эриксен надеется вернуться в Англию

07:12
Кристиан Эриксен. Фото Instagram
Кристиан Эриксен. Фото Instagram
Теги:

Агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена ведет поиски новой команды для игрока. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» хотел бы вернуть 28-летнего датчанина, но зарплата 7,5 миллиона евро является проблемой для «шпор». Сам футболист желает вернуться в АПЛ.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 14 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир