Эриксен может присоединиться к Покеттино в «ПСЖ»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может стать игроком «ПСЖ», сообщают Tuttomercatoweb.

Ранее появилась информация, что с поста главного тренера парижского клуба уволен Томас Тухель, а заменит его бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. По данным источника, тренер и игрок, которые работали вместе в Англии, могут воссоединиться в Париже.

Датчанин не смог добиться места в основном составе «Интера». Главный тренер нерадзурри Антонио Конте не рассчитывает на него. До этого уже сообщалось, что он может покинуть клуб. Источник указывает, что в сделку могут включить полузащитника Леандро Паредеса.

28-летний Кристиан Эриксен в текущем сезоне провел 12 матчей за «Интер» во всех турнирах.