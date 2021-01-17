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Эриксен хочет вернуться в «Тоттенхэм»

05:16
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в Англию, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 28-летний датчанин хочет вернуться в «Тоттенхэм», который готов взять игрока в аренду. Руководство «Интера» не против отдать игрока, чтобы увеличить его стоимость перед продажей.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 14 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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