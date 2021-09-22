«Эр-Райан» объявил о переходе Хамеса Родригеса

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес перешел в «Эр-Райан», сообщает официальный Twitter катарского клуба. Ранее он выступал за «Эвертон».

30-летний футболист перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч. Ранее он также играл за «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».