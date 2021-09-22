Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Эр-Райан» объявил о переходе Хамеса Родригеса

18:36
Хамес Родригес. Фото Twitter
Хамес Родригес. Фото Twitter
Теги:

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес перешел в «Эр-Райан», сообщает официальный Twitter катарского клуба. Ранее он выступал за «Эвертон».

30-летний футболист перешел в «Эвертон» в сентябре 2020 года, на его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах за команду. В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч. Ранее он также играл за «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту», «Банфилд» и «Энвигадо».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
В Госдуме не исключают блокировку Facebook в России после инцидента с Дмитрием Хохловым
Блогер Евгений Спиряков дебютировал за «Знамя» в матче против «Крыльев Советов»
ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» стартуют в БЕТСИТИ Кубке России. Где ждать сенсации?
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд