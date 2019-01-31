"Енисей" креативно анонсировал новичка. Это Данченко из "Шахтера"?

"Енисей" в Твиттере анонсировал подписание нового футболиста. Пресс-служба красноярской команды раскрыла некоторые сведения об этом игроке, не назвав его фамилии.

"Первым моим клубом стала команда из Парижа, правда, маленького. Там я провел несколько хороших сезонов, за что футбольный Бог отблагодарил меня переходом в топ-клуб своей страны. В этом сезоне я дебютировал в Лиге чемпионов.

В моей команде были футболисты лишь из четырех стран, все они - мои друзья. Один из них не так давно переехал туда, где один музыкант советует пить. Но он профессионал и, уверен, он поможет этой команде, а я с ним увижусь в мае и поговорю", - говорится в сообщении "Енисея".

Предположительно, новичком "Енисея" станет защитник "Шахтера" Олег Данченко. Он начинал карьеру в "Черноморце" в Одессе, которую называют маленьким Парижем. Затем он перешел в донецкий клуб.