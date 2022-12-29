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Сегодня, 15:32

Энцо Фернандес — самый подорожавший футболист по версии портала Transfermarkt

Виталий Косик
Корреспондент
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Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt назвал топ-10 самых подорожавших футболистов в 2022 году.

Первое место в этом списке занял полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес он прибавил в цене 50 миллионов евро, теперь его стоимость равна 55 миллионам евро.

Топ-10 самых подорожавших футболистов 2022 года:

1. Энцо Фернандес (на сколько подорожал — +50, текущая стоимость — 55 миллионов евро, разница цены в процентном соотношении — +1000%, «Бенфика»)

2-3. Йошко Гвардиол (+50 миллионов, 75 миллионов, +200%, «Лейпциг»)

2-3. Антони (+50 миллионов, 75 миллионов, +200%, «МЮ»)

4. Рафаэл Леау (+50 миллионов, 85 миллионов, +149.9%, «Милан»)

5-6. Орельен Тчуамени (+50 миллионов, 90 миллионов, +125%, «Реал Мадрид»)

5-6. Гави (+50 миллионов, 90 миллионов, +125%, «Барселона»)

7. Джамал Мусиала (+45 миллионов, 100 миллионов, +81.8%, «Бавария»)

8. Хвича Кварацхелия (+44 миллиона, 60 миллионов, +275%, «Наполи»)

9. Родриго (+40 миллионов, 80 миллионов, +100%)

10. Коди Гакпо (+38 миллионов, 60 миллионов, +172.7%, ПСВ)

Источник: https://www.transfermarkt.world/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-2022-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5/index/galerie
Энцо Фернандес
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