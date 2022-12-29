Энцо Фернандес — самый подорожавший футболист по версии портала Transfermarkt

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt назвал топ-10 самых подорожавших футболистов в 2022 году.

Первое место в этом списке занял полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес он прибавил в цене 50 миллионов евро, теперь его стоимость равна 55 миллионам евро.

Топ-10 самых подорожавших футболистов 2022 года:

1. Энцо Фернандес (на сколько подорожал — +50, текущая стоимость — 55 миллионов евро, разница цены в процентном соотношении — +1000%, «Бенфика»)

2-3. Йошко Гвардиол (+50 миллионов, 75 миллионов, +200%, «Лейпциг»)

2-3. Антони (+50 миллионов, 75 миллионов, +200%, «МЮ»)

4. Рафаэл Леау (+50 миллионов, 85 миллионов, +149.9%, «Милан»)

5-6. Орельен Тчуамени (+50 миллионов, 90 миллионов, +125%, «Реал Мадрид»)

5-6. Гави (+50 миллионов, 90 миллионов, +125%, «Барселона»)

7. Джамал Мусиала (+45 миллионов, 100 миллионов, +81.8%, «Бавария»)

8. Хвича Кварацхелия (+44 миллиона, 60 миллионов, +275%, «Наполи»)

9. Родриго (+40 миллионов, 80 миллионов, +100%)

10. Коди Гакпо (+38 миллионов, 60 миллионов, +172.7%, ПСВ)