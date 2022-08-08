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Сегодня, 01:29

«Эмполи» арендовал Ламмерса у «Аталанты»

Сергей Разин
корреспондент
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Сэм Ламмерс.
Фото ФК «Эмполи»

Форвард «Аталанты» Сэм Ламмерс перешел в «Эмполи», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 25-летним голландцем рассчитано до конца сезона-2022/23.

Ламмерс перешел в «Аталанту» из ПСВ в сентябре 2020 года, на его счету 2 гола в 19 матчах за итальянскую команду.

В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Айнтрахт», в составе которого забил 2 гола в 22 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.

ФК Аталанта
ФК Эмполи
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