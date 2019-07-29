Эмери подтвердил, что "Арсенал" хочет приобрести Пепе

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ответил на вопрос о возможном переходе форварда "Лилля" Николя Пепе.

- Пепе - очень хороший игрок, - цитирует специалиста сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Мы думаем только о тех переходах, которые могут усилить наш состав и дать нам больше вариантов.

24-летний ивуариец забил 23 гола в 41 матче прошлого сезона. Его контракт с "Лиллем" действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимоcть, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Арсенал" договорился о переходе.

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