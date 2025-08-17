Футбол
17 августа, 14:41

Эмболо может уйти из «Монако» в один из саудовских клубов

Павел Лопатко

Нападающий «Монако» Бриль Эмболо может покинуть клуб, сообщил инсайдер Руди Галетти.

По данным источника, 28-летний швейцарец отдает приоритет переходу в один из саудовских клубов. При этом игроком интересуются «Рома» и «Милан», однако для них его трансфер не является приоритетным. Итальянцы держат этот вариант в запасе.

В сезоне-2024/25 Эмболо в 42 матчах во всех турнирах забил 7 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Брель Эмболо
ФК Милан
ФК Монако
ФК Рома
