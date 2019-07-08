Нападающий Стефан Эль-Шаарави перешел из "Ромы" в "Шанхай Шеньхуа", сообщает официальный сайт китайского клуба. По информации итальянских СМИ, он заключил трехлетний контракт, по которому получит порядка 40 миллионов евро. Сумма трансфера составила 18 миллионов, включая бонусы.

В сезоне 2018/19 Стефан Эль-Шаарави провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. Ранее стороны не смогли продлить соглашение из-за размера зарплаты и бонуса.

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