Эль-Нени перешел из «Арсенала» в «Аль-Джазиру»

Полузащитник сборной Египта Мохамед Эль-Нени сменил «Арсенал» на «Аль-Джазиру». Клуб из ОАЭ объявил о подписании контракта с 32-летним африканцем.

«Арсенал» купил Эль-Нени у «Базеля» за 12,5 миллиона евро в 2016 году. С тех пор он сыграл 161 матча за «канониров», забил 6 голов и сделал 10 голевых передач. В прошлом сезоне он принял участие всего в 6 встречах, сыграв в общей сложности 96 минут.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.