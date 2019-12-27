Эль-Нени близок к переходу в «Милан»

«Милан» намерен подписать полузащитника Мохамеда Эль-Нени, сообщил его отец Нассер Эль-Нени. Футболист принадлежит «Арсеналу» и выступает за «Бешикташу» на правах аренды.

— Переговоры между Мохамедом и «Миланом» на продвинутой стадии, — цитирует отца футболиста Sada Al Balad. — Но контракт еще не подписан. «Милан» возобновил интерес к нему. В ближайшие часы сделка может быть оформлена. Мохамед хорошо выступает за «Бешикташ», но он хочет перейти в «Милан», чтобы играть в более сильном чемпионате.

27-летний египтянин в текущем сезоне провел 17 матчей за «Бешикташ» и сделал один результативный пас.