Экс-защитник «Зенита» Губочан подписал контракт с кипрской «Омонией»

Словацкий защитник Томаш Губочан, находившийся в статусе свободного агента, продолжит карьеру на Кипре. Он подписал контракт с «Омонией» из Никосии, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, что 33-летний словак выступал в России за «Зенит» и «Динамо». В прошлом сезоне на его счету три матча. Transfermarkt оценивает стоимость Губочана в 500 тысяч евро.

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