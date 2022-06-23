Экс-защитник «Вест Хэма» Фредерикс перешел в «Борнмут»

Защитник Райан Фредерикс подписал контракт с «Борнмутом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано на два года. Защитник присоединился к команде, которая вернулась в АПЛ, в качестве свободного агента.

Фредерикс выступал за «Вест Хэм» с лета 2018 года. «Молотобойцы» не стали продлевать контракт с игроком. В минувшем сезоне Фредерикс провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.