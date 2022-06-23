Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:09

Экс-защитник «Вест Хэма» Фредерикс перешел в «Борнмут»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Райан Фредерикс.
Фото ФК «Борнмут»

Защитник Райан Фредерикс подписал контракт с «Борнмутом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним англичанином рассчитано на два года. Защитник присоединился к команде, которая вернулась в АПЛ, в качестве свободного агента.

Фредерикс выступал за «Вест Хэм» с лета 2018 года. «Молотобойцы» не стали продлевать контракт с игроком. В минувшем сезоне Фредерикс провел 15 матчей и не отметился результативными действиями.

ФК Борнмут
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
Игра в «Марсельскую рулетку». Легендарному французскому игроку и тренеру Зинедину Зидану 23 июня исполняется 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лидс» претендует на Де Кетеларе из «Брюгге»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости