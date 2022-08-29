Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Кокер стал одноклубником Оздоева

Защитник Стивен Кокер подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним англичанином, выступающим за сборную Сьерра-Леоне, рассчитано до лета 2024 года. Отметим, за команду, которую возглавляет Андреа Пирло, выступает россиянин Магомед Оздоев.

Кокер выступал за «Фенербахче» с 2021 года, а летом 2022-го стал свободным агентом. Также в своей карьере защитник поиграл за «Тоттенхэм», «Кардифф», «КПР», «Ливерпуль» и «Аланьяспор».

В минувшем сезоне Кокер провел в аренде за «Газиантеп». На его счету 25 матчей в чемпионате Турции, в которых он забил два гола.