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Сегодня, 07:45

Экс-защитник «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» Кокер стал одноклубником Оздоева

Сергей Разин
корреспондент
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Стивен Кокер.
Фото ФК «Фатих Карагюмрюк»

Защитник Стивен Кокер подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним англичанином, выступающим за сборную Сьерра-Леоне, рассчитано до лета 2024 года. Отметим, за команду, которую возглавляет Андреа Пирло, выступает россиянин Магомед Оздоев.

Кокер выступал за «Фенербахче» с 2021 года, а летом 2022-го стал свободным агентом. Также в своей карьере защитник поиграл за «Тоттенхэм», «Кардифф», «КПР», «Ливерпуль» и «Аланьяспор».

В минувшем сезоне Кокер провел в аренде за «Газиантеп». На его счету 25 матчей в чемпионате Турции, в которых он забил два гола.

Стивен Кокер
ФК Фатих Карагюмрюк
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