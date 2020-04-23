Экс-защитник «Спартака» Зоа знает, почему Дзюба не хочет уезжать за границу
11:05
Бывший защитник «Спартака» Люк Зоа в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе, с которым он пересекался в дубле московского клуба.
— В «Спартаке» мне было приятно и общаться, и играть с Здубой, — отметил камерунец.
— Вы имеете в виду «с Дзюбой»? Вы пересекались?
— Да, в дубле «Спартака». Дзюба — хороший парень. Он играл на чемпионате мира и был лучшим. Весь мир говорит о нем сейчас. Это большая честь. Я думаю, что у него есть возможность уехать за границу, но он не хочет — в Санкт-Петербурге ему платят много денег. Это проблема, но я рад за него. Не уверен, что он помнит меня. Я как-то пытался дозвониться до Дзюбы, но он не взял трубку. (Гоша Чернов)
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