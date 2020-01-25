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Экс-защитник «Спартака» Рохо близок к возвращению в Аргентину

07:46
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в ближайшее время может вернуться в Аргентину. По информации Ole, 29-летний аргентинец ведет переговоры с «Эстудиантесом», воспитанником которого является.

Нынешний контракт Рохо с «МЮ» рассчитан до 2021 года. В этом сезоне защитник сыграл в 9 матчах во всех турнирах.

Напомним, зимой 2011 года Рохо ушел из «Эстудиантеса» в московский «Спартак», а спустя полтора года перебрался в лиссабонский «Спортинг».

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