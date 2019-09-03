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Экс-защитник «Спартака Брызгалов стал игроком «Факела»

11:37
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Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов стал игроком «Факела», cообщается на официальном сайте воронежского клуба.

Детали соглашения с 26-летним футболистом не разглашаются. Брызгалов выступал за «Спартак» на протяжении пяти лет, начиная с 2011 года, сыграв за это время в 52 матчах и забив 1 гол. Позже выступал за «Ахмат», «Анжи» и «Урал». В составе екатеринбургского клуба в прошлом сезоне провел 21 матч, в котором забил 1 гол.

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Дополнительная информация

http://fakelfc.ru/news/view/5621

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