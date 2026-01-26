Футбол
26 января, 02:12

Экс-защитник «ПСЖ» и «Монако» Кюрзава продолжит карьеру в Индонезии

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-защитник «ПСЖ» и «Монако» Левен Кюрзава перешел в клуб «Персиб Бандунг» из Индонезии.

33-летний француз перебрался в клуб на правах свободного агента. С лета прошлого года он был без команды после ухода из «Боавишты». В Индонезии будет выступать под номером 3.

Ранее Кюрзава играл за «ПСЖ», «Фулхэм и «Монако». В составе сборной Франции он провел 13 матчей и забил 1 гол.

«Персиб» после 18 туров занимает первое место в чемпионате Индонезии с 41 очком.

«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
  • Москвич1985

    Да. Помню 10 лет назад Кюрзава подавал очень большие надежды. Но по мне он рановато ушел в ПСЖ. Надо было наверное остаться и расти в Монако, а затем уйти на пике, как например Фабиньо. Правда, личность тоже играет немало. Фабиньо очень трудолюбивый, не самый типичный бразилец по мне)

    26.01.2026

  • Adminni

    упал на самое дно в 33 года...

    26.01.2026

