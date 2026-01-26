Экс-защитник «ПСЖ» и «Монако» Кюрзава продолжит карьеру в Индонезии

Экс-защитник «ПСЖ» и «Монако» Левен Кюрзава перешел в клуб «Персиб Бандунг» из Индонезии.

33-летний француз перебрался в клуб на правах свободного агента. С лета прошлого года он был без команды после ухода из «Боавишты». В Индонезии будет выступать под номером 3.

Ранее Кюрзава играл за «ПСЖ», «Фулхэм и «Монако». В составе сборной Франции он провел 13 матчей и забил 1 гол.

«Персиб» после 18 туров занимает первое место в чемпионате Индонезии с 41 очком.