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Сегодня, 19:31

Экс-защитник «Наполи» Гулям и «Сент-Этьен» не смогли договориться о контракте

Мария Гусева
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Экс-защитник «Наполи» Фаузи Гулям провел две недели на просмотре в «Сент-Этьене», но в итоге стороны не договорились о подписании контракта.

Как сообщает France Bleu, 31-летний алжирец, который находится без клуба с лета 2022 года, рассчитывал на долгосрочный контракт, а «Сент-Этьен» был готов лишь на 6-месячное соглашение до конца сезона.

«Идея заключалась в том, чтобы Фаузи приехал и тренировался со своим первым клубом. Я сделал ему предложение без предварительной договоренности между нами. Было общее желание, но, к сожалению, мы не смогли достичь соглашения. Я надеюсь, что он найдет проект, который ему подходит», — отметил спортивный директор «Сент-Этьена» Лоик Перрен.

Гулям является воспитанником «Сент-Этьена». За основной состав он выступал с 2010 по 2014 год до перехода в «Наполи».

Футбол
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