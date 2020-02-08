Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович вернулся в чемпионат Сербии

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович нашел себе новый клуб. 32-летний серб, покинувший в феврале прошлого года «Чанчунь Ятай», присоединился к «Вождовацу». Подробности соглашения не раскрываются.

N E M A NJ A



P E J ? I N O V I ?



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N O V I



I G R A ?



V O ? D O V C A ???



Gasi prelazni rok, obrnuli smo ga, to je to, motaj kablove ?????https://t.co/saK4cSWfEe pic.twitter.com/zmurGgpRTD — FK Vo?dovac (@FKVozdovac) February 7, 2020