Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович вернулся в чемпионат Сербии
03:28
Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович нашел себе новый клуб. 32-летний серб, покинувший в феврале прошлого года «Чанчунь Ятай», присоединился к «Вождовацу». Подробности соглашения не раскрываются.
N E M A NJ A— FK Vo?dovac (@FKVozdovac) February 7, 2020
P E J ? I N O V I ?
J E
N O V I
I G R A ?
V O ? D O V C A ???
Gasi prelazni rok, obrnuli smo ga, to je to, motaj kablove ?????https://t.co/saK4cSWfEe pic.twitter.com/zmurGgpRTD
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