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Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович вернулся в чемпионат Сербии

03:28
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Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович нашел себе новый клуб. 32-летний серб, покинувший в феврале прошлого года «Чанчунь Ятай», присоединился к «Вождовацу». Подробности соглашения не раскрываются.

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