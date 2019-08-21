Экс-защитник «Краснодара» и «Ахмата» перешел в «Сошо»

Защитник сборной Камеруна Адольф Тейку вернулся в «Сошо». 29-летний камерунец подписал однолетний контракт с французским клубом. В прошлом сезоне он выступал в Саудовской Аравии за «Ухуд».

Напомним, Тейку ранее играл в России — в 2013 году за «Краснодар», а в 2015-м — за «Ахмат».