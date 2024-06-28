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Сегодня, 08:43

Экс-защитник ЦСКА Бийол может продолжить карьеру в «Интере»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Интер» интересуется защитником «Удинезе» Якой Бийолом, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, представители миланского клуба следят за выступлением 25-летнего футболиста за сборную Словении на Евро-2024. Стороны уже провели первые переговоры.

Бийол выступает за «Удинезе» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

С 2018 по 2022 годы словенец играл за московский ЦСКА. На его счету 7 забитых мячей и 8 голевых передач в 96 матчах за российский клуб.

Яка Бийол
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
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