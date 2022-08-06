Экс-защитник «Челси» Миязга перешел в «Цинциннати»

Защитник Мэтт Миязга подписал контракт с «Цинциннати», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним американцем рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Миязга с 2016 года выступал за «Челси», однако за это время шесть раз уходил в аренду («Витесс», «Нант», «Рединг» — дважды, «Андерлехт», «Алавес»). Всего за «Челси» защитник провел 2 матча.

В минувшем сезоне Миязга провел 11 матчей за «Алавес» в ла лиге, в которых заработал две желтые карточки.