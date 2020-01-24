Экс-защитник «Арсенала» Джуру стал одноклубником Митрюшкина
06:13
Защитник Йоан Джуру стал игроком «Сьона». 33-летний швейцарец, выступавший ранее за «Гамбург», «Арсенал» и «Ганновер», подписал контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
Швейцарский защитник с января 2019 года был без клуба после того, как расторг контракт со СПАЛом.
Johan Djourou s'est officiellement engag? avec le FC Sion.— FC Sion (@FCSion) January 23, 2020
Tous les d?tails ici, avec les premi?res r?actions du d?fenseur central, ainsi que celles de Barth?l?my Constantin.
? https://t.co/DVmXWy2NuG#FCSion #HopSion pic.twitter.com/U5YoyZziFE
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...