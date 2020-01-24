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Экс-защитник «Арсенала» Джуру стал одноклубником Митрюшкина

06:13

Защитник Йоан Джуру стал игроком «Сьона». 33-летний швейцарец, выступавший ранее за «Гамбург», «Арсенал» и «Ганновер», подписал контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Швейцарский защитник с января 2019 года был без клуба после того, как расторг контракт со СПАЛом.

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