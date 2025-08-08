Футбол
8 августа, 03:52

Экс-вратарь «Реала» Адан продолжит карьеру в Иране

Евгений Козинов
Корреспондент

«Эстегляль» объявил о подписании контракта с испанским вратарем Антонио Аданом. 38-летний испанец на правах свободного агента перешел в иранский клуб. Он подписал контракт на один сезон.

Адан с июля 2024 года был без клуба, после того как покинул лиссабонский «Спортинг». Ранее он также выступал за «Атлетико», «Бетис», «Кальяри» и «Реал», воспитанником которого является.

Всего за карьеру он сыграл в 432 матчах во всех турнирах и пропустил 511 голов. На его счету 156 игр без пропущенных мячей.

Футбол
ФК Реал
ФК Спортинг (Лиссабон)
