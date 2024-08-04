Экс-вингер «Арсенала» Николя Пепе стал игроком «Вильярреала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Николя Пепе подписал контракт с «Вильярреалом», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

29-летний ивуариец присоединился к команде на правах свободного агента. Его соглашение с «Вильярреалом» рассчитано до лета 2026 года.

Пепе в последнем сезоне выступал за «Трабзонспор». Он провел в турецком клубе 23 матча, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Ранее футболист играл за лондонский «Арсенал», «Ниццу», «Лилль», «Орлеан» и «Анже».