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Сегодня, 18:21

Экс-вингер «Арсенала» Николя Пепе стал игроком «Вильярреала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Николя Пепе подписал контракт с «Вильярреалом», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

29-летний ивуариец присоединился к команде на правах свободного агента. Его соглашение с «Вильярреалом» рассчитано до лета 2026 года.

Пепе в последнем сезоне выступал за «Трабзонспор». Он провел в турецком клубе 23 матча, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Ранее футболист играл за лондонский «Арсенал», «Ниццу», «Лилль», «Орлеан» и «Анже».

Николя Пепе
Футбол
ФК Вильярреал
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