Экс-тренер «Шахтера» Каштру получил предложение от катарского клуба, но хочет продолжить работу в Европе
02:21
Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру может продолжить работу в Катаре, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 59-летний специалист получил выгодное предложение от клуба из Катара, однако ждет предложений от европейских команд. Сообщается, что в ближайшее время новым наставником «Шахтера» станет Роберто Де Зерби.
12 мая Каштру покинул «Шахтер». Вместе с командой португалец стал чемпионом Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы. Всего в 84 матчах под руководством Каштру «Шахтер» одержал 51 победу и 16 раз сыграл вничью.
В сезоне-2020/21 «горняки» заняли второе место в чемпионате Украины, стали третьими в группе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.
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