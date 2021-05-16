Экс-тренер «Шахтера» Каштру получил предложение от катарского клуба, но хочет продолжить работу в Европе

Бывший главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру может продолжить работу в Катаре, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 59-летний специалист получил выгодное предложение от клуба из Катара, однако ждет предложений от европейских команд. Сообщается, что в ближайшее время новым наставником «Шахтера» станет Роберто Де Зерби.

12 мая Каштру покинул «Шахтер». Вместе с командой португалец стал чемпионом Украины и дошел до полуфинала Лиги Европы. Всего в 84 матчах под руководством Каштру «Шахтер» одержал 51 победу и 16 раз сыграл вничью.

В сезоне-2020/21 «горняки» заняли второе место в чемпионате Украины, стали третьими в группе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.