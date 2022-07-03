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Оздоев: «Есть предложения из России и из-за рубежа»

Оздоев рассказал о факторах при выборе клуба
Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о своем будущем.

— Я взял паузу для размышления, — цитирует Оздоева Sport24. — Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры. Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое.

Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи. В ближайшее время приму окончательное решение.

У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определенные вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать все равно хочется.

Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места. Когда 4 года подряд становишься чемпионом — привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из «Зенита» — был моим осознанным выбором.

— Что будет решающим фактором при выборе новой команды?

— Проект и комфорт мой личный и моей семьи.

Ранее сообщалось, что хавбек получил предложения от «Аль-Иттифака» и «Дамака».

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Полузащитник покинул клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-03-ozdoyev-u-menya-yest-predlozheniya-s-ochen-khoroshimi-usloviyami-ot-arabskikh-klubov-no-poka-sebya-tam-ne-vizhu
Магомед Оздоев
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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