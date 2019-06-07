Экс-полузащитник "Спартака" Тино Коста перешел в "Атлетико Насьональ"

Полузащитник Тино Коста перешел из "Сан Мартина" в "Атлетико Насьональ". 34-летний аргентинец присоединится к колумбийскому клубу на правах свободного агента.
Напомним, Коста с 2013 по 2016 год являлся игроком московского "Спартака". На его счету в составе красно-белых 35 матчей во всех турнирах, 3 гола и 8 голевых передач.
#SeVisteDeVerde | El argentino 🇦🇷 Alberto 'Tino' Costa hará parte de nuestro plantel para la temporada 2019-ll 👏🏼 ¡Bienvenido Tino Costa! 🇳🇬 pic.twitter.com/l6NF9PUAyr— Atlético Nacional (@nacionaloficial) 6 июня 2019 г.
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