Экс-полузащитник "Спартака" Тино Коста перешел в "Атлетико Насьональ"

Полузащитник Тино Коста перешел из "Сан Мартина" в "Атлетико Насьональ". 34-летний аргентинец присоединится к колумбийскому клубу на правах свободного агента.

Напомним, Коста с 2013 по 2016 год являлся игроком московского "Спартака". На его счету в составе красно-белых 35 матчей во всех турнирах, 3 гола и 8 голевых передач.