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Экс-полузащитник «Сочи» Имбюла ведет переговоры с «Портимоненси»

04:12
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Экс-полузащитник «Сочи» Жаннелли Имбюла может продолжить карьеру в Португалии. Как сообщает O Jogo, 28-летний конголезец, который с лета прошлого года является свободным агентом, ведет переговоры с «Портимоненси». В декабре и январе он тренировался с «Генгамом» и «Нантом».

Напомним, Имбюла, поигравший в Англии, Португалии, Испании и Италии, перешел в российский клуб в марте 2020 года, но сыграл лишь в одном матче РПЛ. В июле он покинул команду.

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