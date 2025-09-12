Экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу продолжит карьеру в АЕК

Полузащитник «Бешикташа» Жоау Мариу продолжит карьеру в Греции, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. 32-летний португалец на правах аренды перейдет в АЕК.

Хавбек имеет действующий контракт с турецким клубом до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,1 миллиона евро.

В этом сезоне Мариу сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

В сезоне-2019/20 португалец на правах аренды играл за московский «Локомотив». За московский клуб он провел 22 матча, забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.