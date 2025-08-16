Экс-полузащитник «Эвертона» Дукуре перешел в саудовский НЕОМ

НЕОМ объявил о подписании полузащитника Абдулайе Дукуре. 32-летний малиец подписал контракт до 2027 года.

1 июля Дукуре стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Эвертоном». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Дукуре сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

Ранее он также выступал за «Уотфорд», «Гранаду» и «Ренн». За молодежные сборные Франции он провел 37 матчей, а в 2022-м дебютировал за сборную Мали.