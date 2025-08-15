Футбол
15 августа, 03:22

Экс-полузащитник «Ахмата» Шиманьски перешел в «Легию»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник Дамьян Шиманьски перешел из АЕК в «Легию». 30-летний поляк подписал контракт до 2029 года. За новую команду он будет играть под номером 30.

С января 2019-го по январь 2020-го Шиманьски выступал за «Ахмат», а затем уехал в аренду в АЕК. В РПЛ он сыграл 13 матчаей, но результативными действиями не отметился.

В сезоне-2024/25 Шиманьски сыграл в 34 матчах во всех турнирах, получил 7 желтых карточек и сделал 3 голевые передачи.

