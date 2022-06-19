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Ширко отреагировал на информацию о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»

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Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в состав красно-белых.

«Думаю, что покупка Зиньковского это больше на перспективу. Замена ли Бакаеву покупка Зиньковского? Заменить можно любого игрока! Вопрос только кем и какого качества будет этот футболист. Сможет ли он достойно заменить Зелимхана, впишется ли в команду, как будет себя чувствовать в ней, мы сможем узнать только спустя какое-то время. Но никак не по прошлым играм и видео», — цитирует Ширко «Чемпионат».

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский стал лучшим ассистентом чемпионата России и был признан лучшим игроком «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне хавбек забил четыре мяча и отдал 9 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4730749-shirko-smozhet-li-zinkovskij-zamenit-bakaeva-v-spartake-zamenit-mozhno-lyubogo-igroka.html
Александр Ширко
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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