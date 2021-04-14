Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Нигерии

«Кано Пилларс» объявил о переходе нападающего Ахмеда Муса. Нигерийский клуб объявил о возвращении своего воспитанника, который покинул команду в 2010 году ради переезда в Европу.

28-летний нападающий без клуба с октября 2020 года после того, как он покинул «Аль-Наср».

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. С красно-синими нигериец выиграл три чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.