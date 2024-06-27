Начо подписал двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Кадисия»

Бывший защитник «Реала» Начо подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Кадисия». Соглашение рассчитано на два года.

25 июня «Реал» объявил об уходе Начо. 34-летний испанец покинул мадридский клуб на правах свободного агента.

Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. Вместе со сливочными защитник стал четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным победителем Лиги чемпионов, а также пятикратным победителем клубного чемпионата мира.