Экс-игрок тульского «Арсенала» Ожегович сменил «Партизан» на «Русенборг», претендующий на место в Лиге чемпионов
19:18
Нападающий Огнен Ожегович покинул «Партизан» и стал игроком «Русенборга», сообщает официальный Twitter сербского клуба. Сумма трансфера составила 400 тысяч евро.
25-летний футболист в текущем сезоне провел восемь матчей за «Партизан» и забил три мяча при четырех голевых передачах. Ранее он также выступал в аренде за тульский «Арсенал». В 11 матчах за команду он забил один мяч при одной голевой передаче.
В заключительном, четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов «Русенборг» сыграет с «Динамо» (Загреб).
?? Striker Ognjen O?egovi? is on his way to Norwegian champions Rosenborg BK for € 400,000.— Partizan Belgrade ?? (@FKPartizanEN) August 20, 2019
The 25-year-old scored 19 goals in 43 starts for Partizan.
Good luck, Ognjen! pic.twitter.com/YjN0EBvN7U
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...