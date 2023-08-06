Экс-игрок «Спартака» Фернандо перешел в «Аль-Джазиру» из ОАЭ

Полузащитник Фернандо подписал контракт с «Аль-Джизирой» из ОАЭ, сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 31-летним бразильцем не сообщаются. Ранее Фернандо выступал за «Спартак» с лета 2016 по лето 2019 года. На его счету 98 матчей за московский клуб, в которых он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

В минувшем сезоне Фернандо выступал за «Антальяспор», забив 5 голов и сделав 2 результативные передачи в 30 матчах чемпионата Турции.