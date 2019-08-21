Экс-игрок «Спартака» Езбилис ушел из «Бешикташа»

«Бешикташ» расторг контракт с полузащитником Арасом Езбилисом, сообщает Hurriyet. 29-летний хавбек сборной Армении получит 2,25 миллиоа евро компенсации.

Езбилис перешел в «Бешикташ» из «Спартака» в начале 2016 года, подписав контракт на 4,5 года. Почти сразу стамбульцы отдали его в аренду в «Райо Вальекано», где он за полгода провел только три неполных матча. Впоследствии хавбек также играл в аренде за «Шериф» и «Виллем II», а за «Бешикташ» провел за все время только 5 игр.

За «Спартак» Езбилис играл с 2013 года, до этого в его карьере была «Кубань».