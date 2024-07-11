Экс-игрок «Рубина» Давиташвили перешел в «Сент-Этьен»

Полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили стал игроком «Сент-Этьена», сообщается на официальном сайте французского клуба.

23-летний грузин подписал контракт до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Очень приятно присоединиться к клубу с такой историей! Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду возможности сыграть на стадионе «Жоффруа-Гишар» перед невероятными болельщиками. Лига 1 — сложный чемпионат, который я только собираюсь для себя открыть. Это отличный вызов для меня», — приводит слова Давиташвили пресс-служба «Сент-Этьена».

Последние два года Давиташвили выступал за «Бордо». Он провел за команду 71 матч, забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

До этого Давиташвили несколько лет играл в РПЛ — за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал».