Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:55

Экс-игрок «Рубина» Давиташвили перешел в «Сент-Этьен»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Зурико Давиташвили (в центре).
Фото ФК «Сент-Этьен»

Полузащитник сборной Грузии Зурико Давиташвили стал игроком «Сент-Этьена», сообщается на официальном сайте французского клуба.

23-летний грузин подписал контракт до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Очень приятно присоединиться к клубу с такой историей! Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду возможности сыграть на стадионе «Жоффруа-Гишар» перед невероятными болельщиками. Лига 1 — сложный чемпионат, который я только собираюсь для себя открыть. Это отличный вызов для меня», — приводит слова Давиташвили пресс-служба «Сент-Этьена».

Последние два года Давиташвили выступал за «Бордо». Он провел за команду 71 матч, забил 14 голов и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

До этого Давиташвили несколько лет играл в РПЛ — за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал».

Зурико Давиташвили
Футбол
ФК Бордо
ФК Сент-Этьен
0
Читайте также
Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
Эксперт рассказал, как тон голоса может привлечь внимание противоположного пола
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
ФСБ России показала кадры задержания готовившего атаку на храм в Майкопе мужчины
Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» вернула форварда Арчера из «Шеффилд Юнайтед» спустя год

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости