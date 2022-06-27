Экс-игрок «Ренна» и «Порту» Брахими подписал контракт с «Аль-Гарафой»

Форвард Ясин Брахими подписал контракт с «Аль-Гарафой», сообщается на официальном сайте катарского клуба.

32-летний алжирец перешел в «Аль-Гарафу» в качестве свободного агента. Игрок сборной Алжира выступал с лета 2019 года за катарский «Аль-Райян». Также Брахими играл за «Ренн», «Клермон», «Гранаду» и «Порту».

Ранее «Аль-Гарафу» покинул экс-полузащитник «Спартака» Софьян Ханни.

В минувшем сезоне Брахими провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.