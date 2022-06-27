Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:47

Экс-игрок «Ренна» и «Порту» Брахими подписал контракт с «Аль-Гарафой»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Яссин Брахими.
Фото ФК «Аль-Гарафа»

Форвард Ясин Брахими подписал контракт с «Аль-Гарафой», сообщается на официальном сайте катарского клуба.

32-летний алжирец перешел в «Аль-Гарафу» в качестве свободного агента. Игрок сборной Алжира выступал с лета 2019 года за катарский «Аль-Райян». Также Брахими играл за «Ренн», «Клермон», «Гранаду» и «Порту».

Ранее «Аль-Гарафу» покинул экс-полузащитник «Спартака» Софьян Ханни.

В минувшем сезоне Брахими провел 29 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.

ФК Аль-Гарафа
1
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
Каких игроков ищут «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» и зачем. Футбольный менеджер Александр Маньяков — о топ-клубах России на трансферном рынке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-полузащитник «Спартака» Ханни стал свободным агентом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости