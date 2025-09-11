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11 сентября 2025, 04:26

Экс-игрок «Реала» Ильярраменди продолжит карьеру в Гонконге

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Асьер Ильярраменди перешел в «Китчи», выступающий в чемпионате Гонконга. 35-летний испанец будет выступать под номером 5.

«Он определенно тот игрок, который нам нужен с точки зрения системы и стиля игры. Он принесет команде много пользы», — отметил главный тренер команды Иньиго Кальдерон.

С 1 января Ильярраменди был свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Далласом». Ранее он играл за «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Также на его счету 3 матча и 1 гол за сборную Испании.

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Асьер Ильярраменди
Футбол
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